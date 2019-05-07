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07 Травень 2019, Київ 14:18
Новини | Політика

МЗС України радить не відвідувати південні території Ізраїлю

Упродовж вихідних палестинські бойовики випустили по Ізраїлю сотні ракет, Ізраїль у відповідь обстріляв цілі «Хамасу» в Смузі Гази

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У департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України радять утриматися від відвідування південних територій Ізраїлю з огляду на чергове загострення ізраїльсько-палестинського протистояння.

«У зв’язку із черговою ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння та масованими ракетно-мінометними обстрілами південних територій Ізраїлю…, які розпочалися 4 травня, рекомендуємо громадянам України утриматися на даному етапі від відвідання зазначених територій і населених пунктів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 7 травня.

У разі перебування у населених пунктах країни, розташованих поблизу Смуги Гази, під час увімкнення сигналу повітряної тривоги МЗС радить невідкладно скористатися бомбосховищами.

Ізраїль відповів на обстріл. Частину із 400 ракет зі Смуги Гази було перехоплено – відео
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Ізраїль відповів на обстріл. Частину із 400 ракет зі Смуги Гази було перехоплено – відео

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Упродовж вихідних палестинські бойовики випустили по Ізраїлю сотні ракет, Ізраїль у відповідь обстріляв цілі «Хамасу» в Смузі Гази.

Палестинські медики повідомили про 23 загиблих внаслідок авіаударів. З ізраїльського боку повідомляють про чотири жертви.

6 травня стало відомо про перемир’я між сторонами. Після цього обстрілів не було.

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