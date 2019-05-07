МЗС України радить не відвідувати південні території Ізраїлю

У департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України радять утриматися від відвідування південних територій Ізраїлю з огляду на чергове загострення ізраїльсько-палестинського протистояння.

«У зв’язку із черговою ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння та масованими ракетно-мінометними обстрілами південних територій Ізраїлю…, які розпочалися 4 травня, рекомендуємо громадянам України утриматися на даному етапі від відвідання зазначених територій і населених пунктів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 7 травня.

У разі перебування у населених пунктах країни, розташованих поблизу Смуги Гази, під час увімкнення сигналу повітряної тривоги МЗС радить невідкладно скористатися бомбосховищами.

Упродовж вихідних палестинські бойовики випустили по Ізраїлю сотні ракет, Ізраїль у відповідь обстріляв цілі «Хамасу» в Смузі Гази.

Палестинські медики повідомили про 23 загиблих внаслідок авіаударів. З ізраїльського боку повідомляють про чотири жертви.

6 травня стало відомо про перемир’я між сторонами. Після цього обстрілів не було.