У НАБУ і САП заявили про затримання посадовиці філії «Енергоатому» за підозрою в хабарництві

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про затримання заступниці генерального директора філії «Атоменергомаш» АТ «НАЕК «Енергоатом» за підозрою в хабарництві.

«За даними слідства, посадовиця просила в представника приватного товариства щомісячні «відсотки» за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду і неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань», – йдеться в повідомленні НАБУ.

«Загальна сума неправомірної вигоди вираховувалася в розмірі 10-15 % від оплачених робіт і мала становити понад 6,6 млн грн», – заявили у САП і додали, що, за даними слідства, підозрювана отримала в червні – листопаді 2025 року частину коштів: 40 200 доларів.

За повідомленням прокуратури, заступницю генерального директора затримали, досудове розслідування триває. Імені посадовиці НАБУ і САП не вказують, її позиція поки що невідома.

4 листопада «Енергоатом» повідомляв, що в одній із філій відокремлених підрозділів товариства проводилися слідчі дії. У компанії заявили, що співпрацюють зі слідством і надають всі необхідні документи й роз’яснення, зазначивши, що «Енергоатом» неухильно дотримується антикорупційної політики і принципів доброчесності».