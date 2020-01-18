Найєм: Гончарук точно розуміється на економіці

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук є достатньо фаховим, щоб обіймати посаду голови уряду, заявив у «Суботньому інтерв’ю» заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм, коментуючи власні слова Гончарука на записах, оприлюднених раніше цього тижня.

«Олексій має величезний досвід в тому, що відбувається в уряді. Він працював з усіма міністрами у минулому, у позаминулому уряді. Він був людиною, яка створювала дуже багато речей, які стосувалися дерегуляції. Тому він точно розбирається в економіці. Але, можливо, не так гарно, як інші. Але знову ж таки давайте оцінимо за результатами. Якщо результат його роботи буде поганий, не треба буде ніяких плівок», – сказав Найєм, коментуючи слова прем’єра, нібито він вважає себе «профаном» в економіці.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 17 січня повідомив, що написав заяву про відставку на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, але надіслав її президентові Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, тому що чинний уряд отримав повноваження «саме завдяки йому».

Гончарук заявив, що чекає на «політичне рішення президента».

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі, людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​

За повідомленнями, запис міг бути зроблений 16 грудня, і в нараді нібито брали участь, крім Гончарука, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші. Пізніше Ковалів заперечила свою участь у нараді.

Згодом у Кабінеті міністрів України назвали неправдивими поширені в інтернеті повідомлення про відставку голови уряду. А сам Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».