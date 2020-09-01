Поліція склала адмінпротокол на учасника нападу біля Приморського суду в Одесі

Поліція Одеської області повідомила про складання адміністративного протоколу на чоловіка, який напав на «обвинуваченого в тяжкому злочині» біля Приморського суду Одеси. Про це йдеться в повідомленні від 1 вересня.

«31 серпня невідомий облив схожою на сечу рідиною чоловіка, який є обвинуваченим у тяжкому злочині. Протиправні дії молодика помітили дільничні офіцери поліції, які несли службу з охорони публічного порядку. Тож правоохоронці оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 18-річний житель Чорноморська. На молодика склали адміністративний протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться в заяві поліції.

Ім’я людини, на яку скоїли напад, поліція не повідомляє, водночас описані обставини вказують на те, що йдеться про активіста Сергія Стерненка.

Напередодні, 31 серпня, Стерненко повідомив про спробу облити його невідомою речовиною перед засіданням у Приморському суді Одеси у справі проти нього.

«На мене намагались напасти і чимось облити прямо на вході до суду перед засіданням по сфабрикованій проти мене справі. Перед першим же засіданням. Але все гаразд», – написав він у своєму Телеграмі.

Поліція стврджує, що ані постраждалий внаслідок інциденту, ані його офіційні представники не зверталися до правоохоронців через напад. Натомість юридична компанія «Міллер» заявила напередодні, що зверталася до поліції через цей випадок, а нападників було троє.

Слухання у справі проти Сергія Стерненка, якого звинувачують в умисному вбивстві, відбулося в Приморському суді Одеси 31 серпня. 1 вересня суд задовольнив клопотання захисту активіста про відвід колегії суддів. Справу спрямували на новий авторозподіл.