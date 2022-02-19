НАТО перемістило персонал представництва в Україні до Львова і Брюсселя

НАТО перемістило персонал свого українського представництва із Києва до Львова і Брюсселя з міркувань безпеки, повідомив представник НАТО 19 лютого.

«Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переміщено до Львова і Брюсселя. Офіси НАТО в Україні продовжують функціонувати», – сказав чиновник, не вказавши подробиць про кількість переміщеного персоналу.

Цей крок відбувається на тлі зростання занепокоєння, що Москва може почати новий наступ на Україну.

За словами представника Альянсу, НАТО і країни-союзники дуже уважно спостерігали і оцінювали ситуацію та продовжують вживати всіх необхідних заходів.

США, Велика Британія і кілька інших західних країн уже перевели свої посольства з Києва до Львова з міркувань безпеки своїх співробітників.