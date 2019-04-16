У НАТО відповіли на заяву МЗС Росії про припинення співробітництва

У НАТО спростовують заяву заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушка про повне припинення співробітництва. Про це мовиться у заяві прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску.

«Позиція НАТО не змінилася. Стосовно Росії Північноатлантичний альянс дотримується двовекторного підходу: потужне стримування і оборона при збереженні серйозного діалогу», – зазначила Лунгеску.

Вона нагадала, що у березні 2014 року Альянс через агресію Росії проти України призупинив практичне співробітництво з Москвою, однак «зберігши при цьому канали для політичного і військового діалогу».

Заступник міністр закордонних справ Росії Олександр Грушко раніше заявив, що співпраця Росії та НАТО з воєнних та цивільних питань «повністю припинена». За його словами, в цьому винен Північноатлантичний союз, який «відмовився від позитивного порядку денного» у відносинах з Москвою.

Союз НАТО заморозив контакти з Росією в 2014 році після анексії Криму і початку воєнних дій на сході України.