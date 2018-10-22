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22 Жовтень 2018, Київ 23:26
Новини | Міжнародні

Росія: активіста штабу Навального засудили до 10 місяців колонії й відпустили

«Страйк виборців» у Москві, Росія, 28 січня 2018 року

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Суд у столиці Росії Москві засудив до 10 місяців колонії активіста московського штабу російського опозиціонера Олексія Навального.

Костянтина Салтикова визнали винним у застосуванні насилля до співробітника поліції під час акції «Страйк виборців» 28 січня. Прокуратура вимагала для активіста рік колонії.

Його відпустили в залі суду у зв’язку із законом про перерахунок одного дня під вартою за півтора дні в місцях позбавлення волі.

Салтикова затримали 28 січня в Москві разом із Навальним під час акції на підтримку «страйку виборців». Наступного дня його заарештували на 30 діб за непокору поліцейським і повторну участь у непогодженому мітингу. Згодом слідчі заявили, що Салтиков під час акції вдарив двох поліцейських.

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