Росія: активіста штабу Навального засудили до 10 місяців колонії й відпустили

Суд у столиці Росії Москві засудив до 10 місяців колонії активіста московського штабу російського опозиціонера Олексія Навального.

Костянтина Салтикова визнали винним у застосуванні насилля до співробітника поліції під час акції «Страйк виборців» 28 січня. Прокуратура вимагала для активіста рік колонії.

Його відпустили в залі суду у зв’язку із законом про перерахунок одного дня під вартою за півтора дні в місцях позбавлення волі.

Салтикова затримали 28 січня в Москві разом із Навальним під час акції на підтримку «страйку виборців». Наступного дня його заарештували на 30 діб за непокору поліцейським і повторну участь у непогодженому мітингу. Згодом слідчі заявили, що Салтиков під час акції вдарив двох поліцейських.