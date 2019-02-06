В Україні запустили реєстр корупціонерів – НАЗК

В Україні розпочав роботу єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, повідомляє Національне агенство з з питань запобігання корупції (НАЗК).

«Реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку із вчиненням корупційного правопорушення», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в НАЗК, реєстр безкоштовний, зручний у користуванні та доступний цілодобово через офіційний веб-сайт НАЗК.

Міжнародна організація Transparency International наприкінці січня повідомила, що Україні за минулий рік дещо поліпшила свої позиції в рейтингу «Індекс сприйняття корупції», набравши 32 бали зі 100 можливих.

Раніше у Transparency International для зменшення рівня корупції радили Запустити Антикорупційний суд, продовжити судову реформу, посилити можливості слідчих органів, перезапустити НАЗК, впровадити нові електронні державні інформаційні системи, позбавити правоохоронні органи права втручатися в економічну діяльність.