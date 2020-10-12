«Немає підстав не прислухатись до порад Венеційської комісії щодо очищення ВРП» – Совгиря

Україна зазвичай прислухається до порад Венеційської комісії у царині судової реформи, і наразі теж немає підстав ігнорувати рекомендації щодо очищення Вищої ради правосуддя, викладені у звіті щодо президентського законопроєкту №3711, який стосується судової системи. Про це в коментарі Радіо Свобода сказала голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Ольга Совгиря.

«У Венеційські комісії сказали про те, що участь міжнародників у цих процедурах відбору мусить бути максимально подібною до тих процедур, які були застосовані при формуванні Вищого антикорупційного суду. По-друге, вони відзначили, що той перелік міжнародників, які можуть брати участь у доборі членів ВККС, є дещо зашироким, на думку Венеційської комісії. І вони пропонують його звузити до переліку тих міжнародних організацій, із якими Україна традиційно співпрацює в сфері судової реформи», – прокоментувала Совгиря.

Вона також додала, що Венеційська комісія вбачає залучення міжнародних експертів як тимчасовий захід, спрямований на оновлення Вищої ради правосуддя.

9 жовтня Венеційська комісія затвердила висновок щодо нового судового законопроєкту Зеленського (проєкт №3711 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування»).

У ньому Венеційська комісія оприлюднила свої перестороги щодо недоліків законопроєкту. По-перше, Вища рада правосуддя може мати сильний вплив на формування запропонованої Зеленським Вищої кваліфікаційної комісії суддів, натомість роль міжнародних експертів за таких обставин зменшуватиметься. По-друге, законопроєкт надає ВРП додаткові повноваження і повністю підпорядкувати їй новостворену ВККС.

Венеційська комісія - дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.