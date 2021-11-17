Бойовики вдруге за тиждень обстріляли Невельське, пошкоджено 7 будинків – поліція

Поліція Донецької області повідомляє, що підтримувані Росією бойовики у ніч на 17 листопада, вдруге за тиждень, обстріляли Невельське в Покровському районі.

«На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки. Пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано. Жертв серед населення немає», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці обстежують селище, документують наслідки обстрілу і з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям, кажуть у поліції.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років», – йдеться в повідомленні.

14 листопада внаслідок обстрілу Невельського з боку підтримуваних Росією сил, за даними поліції, було пошкоджено дев’ять будинків, три з яких повністю зруйновані.