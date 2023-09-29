У Нью-Йорку оголошена надзвичайна ситуація через зливу

У Нью-Йорку через зливу виникла повінь. За словами метеорологів, 29 вересня за кілька годин випала місячна норма опадів. Влада міста оголосила режим надзвичайної ситуації.

Затоплені багато вулиць та підвалів будинків. Перестали працювати трамваї та кілька ліній метро. Автомобільний рух майже паралізований, машини пересуваються з бамперами у воді. Затримується виліт багатьох рейсів із аеропортів міста.

Міська влада визнала ситуацію небезпечною і закликала жителів не виходити з будинків.

Загроза повені стосується не лише Нью-Йорка, а й довколишніх районів. Під загрозою загалом близько 25 мільйонів людей.

Про постраждалих не повідомляється. Рятувальники допомагають людям вибратися з підвальних поверхів та автомобілів.