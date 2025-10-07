Президент Фінляндії заявив, що цього тижня передасть Трампу послання з Києва

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що цього тижня передасть послання зі свого нещодавнього візиту до Києва президенту США Дональду Трампу, пише Reuters.

За даними уряду Фінляндії, Стубб має відвідати Вашингтон 9-10 жовтня для зустрічі з Трампом, щоб обговорити відносини між країнами та війну Росії проти України.

У вересні президент Фінляндії Александр Стубб перебував з візитом у Києві, де провів переговори з президентом Володимиром Зеленським про «європейську безпеку та інтеграцію, трансатлантичний тиск на Росію та кроки до міцного миру».

Фінляндія надає активну підтримку Україні, а її президент Александр Стубб відіграє важливу роль у переговорах лідерів країн ЄС із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання і підтримки України.