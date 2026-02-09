Американський телеканал Newsmax виходить на ринок України

Американський телеканал новин Newsmax офіційно уклав угоду про запуск україномовного мовлення в Україні. Це є частиною міжнародного розширення Newsmax у Європі та на Близькому Сході, повідомив сайт компанії.

Очікується, що «Newsmax Україна» запрацює навесні 2026 року.

«Канал працюватиме під брендом і редакційною структурою Newsmax, що є важливим кроком у стратегії зростання компанії у Східній Європі та її прагненні розширити доступ до міжнародних новин у регіоні», – йдеться в повідомленні.

Телеканал Newsmax, який належить другу президента США Дональда Трампа Крістоферу Радді, є однією з провідних кабельних новинних мереж у США. Нові угоди про трансляцію також були укладені з Free TV у Франції, HOT в Ізраїлі та Primetel на Кіпрі.

Загалом Newsmax уже доступний у понад 100 країнах на п’яти континентах і охоплює десятки мільйонів глядачів через кабельне та цифрове мовлення, застосунки і соціальні мережі.