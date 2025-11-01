Повітряні сили ЗСУ: українські військові знешкодили 206 з 223 ударних БпЛА, якими вночі атакувала РФ

Українські військові знешкодили 206 з 223 ударних БпЛА, якими вночі атакувала Росія, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Водночас було зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на семи локаціях.



За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 1 листопада (з 18:30 31 жовтня) противник атакував 223 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – тимчасово окупована територія Криму, близько 140 із них – «Шахеди».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





