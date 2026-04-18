Через нічні удари РФ є поранені в кількох областях, на Одещині пошкоджена портова інфраструктура

Вночі російської атаки зазнавала Одещина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер вранці 18 квітня.

«Під удари потрапили об’єкти портової та промислової інфраструктури в Одеському районі. Пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси, резервуари», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Попередньо, одна людина постраждала, додав Кіпер. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок влучань, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Російська армія також вночі продовжила атаки прифронтових областей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці.





Зокрема, вночі російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині – через це поранені двоє людей, також пошкоджені житлові будинки.

«Рятувальники надали домедичну допомогу пораненому чоловікові та передали його працівникам швидкої медичної допомоги. Крім того, рятувальники вивільнили трьох мешканців із заблокованих квартир, деблокувавши двері у багатоквартирному будинку», – додає служба.

У селищі Великий Бурлук Харківської області, за даними ДСНС, зазнала поранення 79-річна жінка:

«Ворожий безпілотник влучив в оселю постраждалої сьогодні вночі. Їй надали необхідну медичну допомогу. Рятувальники ДСНС під загрозою повторних обстрілів ліквідували пожежу площею 100 кв.м, що виникла в господарчій споруді. Пошкоджені житловий будинок та літня кухня».

Також вранці ДСНС повідомила про поранення жительки Запоріжжя через російський комбінований обстріл.

«За попередніми даними, 40-річна жінка дістала поранення. Їй надали всю необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих уточнюється», – зазначають рятувальники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.