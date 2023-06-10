Під Нікополем просіла ділянка із залізничним полотном, рух потягів призупинили

Біля Нікополя просіла ділянка ділянка з залізничним полотном, приміські поїзди на кілька днів будуть скасовані, йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

«Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонської області. Сьогодні поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном», – повідомили в компанії.

В пресслужбі зазначили, що завдяки уважності придніпровських залізничників, трагедій не сталося, а приміські поїзди були вчасно скасовані.

«На відновлення у нас піде орієнтовно 3 дні», – пояснили в «Укрзалізниці».

приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова та Тимкова буде обмежено до Чортомлика;

Апостолова та Тимкова буде обмежено до Чортомлика; між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус;

для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус; на ділянці Чортомлик – Кривий Ріг призначать тимчасовий електропоїзд з відправленням з Чортомлика о 19:30 та прибуттям до Кривого Рога о 21:00.

«Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг – Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців», – додали в компанії.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.