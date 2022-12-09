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Громадянам Німеччини надходять «пропозиції» їхати на війну. Це фейк – МЗС України

Підсвічений кольорами українського прапора символ Німеччини – Бранденбурзькі ворота в Берліні, 9 травня 2022 року

На поштові адреси громадян Німеччини нібито від українського консульства в Дюссельдорфі стали надходити листи з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні, повідомляє зранку 9 грудня речник українського МЗС Олег Ніколенко.

«Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала. Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування. Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян», ­– вказано в повідомленні речника зовнішньополітичного відомства.

Наприкінці лютого і на початку грудня українські дипломатичні представництва за кордоном отримали значну кількість підозрілих конвертів, пакунків і погрози цим установам.

30 листопада у посольстві України в Мадриді стався вибух – у руках коменданта будівлі розірвався конверт, чоловіка госпіталізували. Пізніше повідомлялося про закривавлені пакунки «з очима тварин». Інциденти фіксували в Іспанії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Казахстані, у Ватикані.

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