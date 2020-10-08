У Стокгольмі оголосять лауреата Нобелівської премії з літератури 2020 року

Шведська королівська академія наук 8 жовтня оголосить ім’я лауреата Нобелівської премії з літератури.

Початок церемонії запланований на 14:00 за київським часом.

У 2019 році оголосили імена відразу двох лауреатів Нобелівської премії з літератури, оскільки 2018-го ця премія не присуджувалася через пов’язаний із одним із членів Нобелівського комітету скандал.

Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук, за 2019 рік – австрійський автор Петер Гандке.

Загалом від 1901 до 2019 років Нобелівську премію з літератури вручали 112 разів 116 лауреатам.

Нобелівський тиждень почався з оголошення лауреатів премії з медицини 5 жовтня, 6 і 7 жовтня стали відомі лауреати Нобелівських премій із фізики і хімії.

24 вересня керівник Нобелівського фонду Ларс Гайкенстен повідомив, що 2020 року лауреати Нобелівської премії отримають виплати на 1 мільйон шведських крон (це близько 110 тисяч доларів) більші, ніж дотепер.

Цього року фінансовий вимір найпрестижнішої у світі наукової премії сягне 10 мільйонів крон (близько 1,11 мільйона доларів).

Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій:

премія миру – 9 жовтня

премія імені Нобеля з економіки – 12 жовтня.

Нобелівський фонд заявив, що традиційна церемонія нагородження та бенкет у Стокгольмі були скасовані цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають нагороди у своїх країнах.

Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, і традиційний бенкет також буде скасовано.