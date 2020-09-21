Пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю відновив роботу

У Чернігівській області на кордоні з Білоруссю відновив роботу пункт пропуску «Нові Яриловичі». Про це повідомили у Державній митній службі України.

«На українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області поновив роботу пункт пропуску «Нові Яриловичі». Обмежувальні заходи були впроваджені через поширення коронавірусної хвороби», – мовиться у повідомленні.

Український уряд вирішив закрити пункту пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині через наплив паломників-хасидів.

18-20 вересня в Умані Черкаської області відбулося святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагалися потрапити до Умані на ці святкування. Втім в Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства через ситуацію з коронавірусом, про що було попереджено заздалегідь. На виконання цього рішення уряду українські прикордонники не пропускали через кордон сотні хасидів, аж поки ті 18 вересня повністю не залишили територію біля пункту пропуску «Нові Яриловичі».