Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
21 вересня 2020, Київ 17:34
Новини | Події

Пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю відновив роботу

Пункт пропуску у Нових Яриловичах відновив роботу

У Чернігівській області на кордоні з Білоруссю відновив роботу пункт пропуску «Нові Яриловичі». Про це повідомили у Державній митній службі України.

«На українсько-білоруському кордоні в Чернігівській області поновив роботу пункт пропуску «Нові Яриловичі». Обмежувальні заходи були впроваджені через поширення коронавірусної хвороби», – мовиться у повідомленні.

Український уряд вирішив закрити пункту пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині через наплив паломників-хасидів.

Свято під час пандемії: як хасиди в Умані зустрічали Рош га-Шана (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Свято під час пандемії: як хасиди в Умані зустрічали Рош га-Шана (фоторепортаж)

В Умані відбулось святкування юдейського нового року – Рош га-Шана. Цьогоріч через коронавірус і карантинні обмеження до міста прибули, за різними оцінками, до трьох тисяч хасидів. Для забезпечення правопорядку залучили близько 600 українських поліцейських та 6 з Ізраїлю

18-20 вересня в Умані Черкаської області відбулося святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагалися потрапити до Умані на ці святкування. Втім в Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства через ситуацію з коронавірусом, про що було попереджено заздалегідь. На виконання цього рішення уряду українські прикордонники не пропускали через кордон сотні хасидів, аж поки ті 18 вересня повністю не залишили територію біля пункту пропуску «Нові Яриловичі».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG