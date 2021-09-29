В ОАСК заявили, що ВАКC не мав права штрафувати Вовка

Окружний адміністративний суд Києва відреагував на рішення Вищого антикорупційного суду оштрафувати голову ОАСК Павла Вовка, заперечивши проти такого рішення.

«Зауважимо, що голова ОАСК неодноразово заявляв, що відповідно до закону, він не має статусу підозрюваного у справі, щодо якої його нібито викликали. Зазначимо, що це не лише його особиста позиція, але й позиція українського суду, Вищої ради правосуддя, Офісу генерального прокурора України і найголовніше – позиція українського закону», – заявили в ОАСК.

Раніше сьогодні пресслужба ВАКС повідомила, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про «накладення грошового стягнення» на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

За повідомленням, штраф складає два розміри прожиткових мінімуми для працездатних осіб, тобто 4 540 гривень.

Про причину стягнення не повідомляють. Повний текст судового рішення ВАКС обіцяє оголосити 4 жовтня.

НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка і ще 11 осіб у тому, що вони «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу». Він не приходив на засідання Вищого антикорупційного суду, заявляючи, що йому не вручали підозру.