Бойовики використали снаряди виробництва Росії під час обстрілу на Донбасі – штаб

Підтримувані Росією бойовики використали снаряди виробництва Росії під час обстрілу селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За словами українських військових, обстріл був здійснений о 7:33 14 лютого з напрямку населеного пункту Вуглегірська. Бойовики при цьому застосували високоточні боєприпаси калібру 152 міліметри, які заборонені мінськими домовленостями.

«Аналіз знайдених на місці обстрілу уламків снаряду підтверджує застосування окупантами керованих 152 міліметри артилерійських боєприпасів типу «Краснополь». Снаряди цього типу перебувають на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном «Калашников», – заявили в штабі.

Згідно з повідомленням, у результаті обстрілу прямим влучанням знищений будинок 70-річного місцевого мешканця. Він отримав легкі тілесні ушкодження.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.