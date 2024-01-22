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ОВА: російські війська вдарили по Краматорську, одна людина загинула

Наслідки обстрілу Краматорська, червень 2023 року
Наслідки обстрілу Краматорська, червень 2023 року

Російські війська обстріляли Краматорськ, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 22 січня.

«Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька», – повідомив він у своєму телеграмі.

Філашкін додав, що навіть міста, віддалені від фронту в Донецькій області, небезпечні. Він закликав жителів регіону евакуюватися.

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За даними обласної влади, внаслідок російських обстрілів за добу 21 січня загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

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