ОВА: російські війська вдарили по Краматорську, одна людина загинула

Російські війська обстріляли Краматорськ, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 22 січня.

«Росіяни обстріляли місто близько 9:25, тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька», – повідомив він у своєму телеграмі.

Філашкін додав, що навіть міста, віддалені від фронту в Донецькій області, небезпечні. Він закликав жителів регіону евакуюватися.

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За даними обласної влади, внаслідок російських обстрілів за добу 21 січня загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.