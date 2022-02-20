Українські військові заявляють, що бойовики обстрілюють Луганськ із важкого озброєння

Пресслужба Обʼєднаних сил заявила пізно ввечері 20 лютого, що російські гібридні сили на Донбасі близько 21:00 відкрили вогонь з важкого озброєння в напрямку Луганська, який наразі перебуває під їхнім контролем, щоб звинуватити в цьому українських військових.

«Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська… Загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів», – ідеться в повідомленні, яке не має незалежного підтвердження.

Також українські військові повідомили станом на 22:00, що з початку доби 20 лютого бойовики здійснили 74 порушення режиму перемирʼя, з них 68 – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Як і в попередніх зведеннях, ідеться про одного пораненого українського військового, який має поранення середньої тяжкості.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у 50 порушеннях режиму тиші з початку доби.

В угрупованні «ДНР» зведених даних не наводять, але заявляють про обстріл семи населених пунктів з боку ЗСУ.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків 19 лютого також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.