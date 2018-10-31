В Одесі обвинувачена у «булінгу» не прийшла до суду

Для двох дівчат, що влітку побили свою шкільну знайому, вимагатимуть максимальних вироків і компенсації моральної шкоди – 2 мільйони гривень. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

31 жовтня в Малиновському районному суді Одеси відбулося перше засідання по справі побиття 15-річної Соні Б. її знайомими 14-річною Іриною О. і 17-річною Валерією Ф. За словами адвоката постраждалої дівчини Олександра Зачепило, головним є те, що справу передали до суду.

«Ми будемо вимагати максимального покарання для обвинувачених. Ми будемо також заявляти цивільний позов на суму 2 мільйони гривень, це не секрет. Ми будемо домагатися максимальної компенсації нанесеної шкоди», – заявив адвокат.

Він зазначив, що кримінальна справа відкрита по двом статтям Кримінального кодексу – по ч.2 ст.296 (хуліганство) і по ч.2 ст.196 (побої і мордування). Найтяжче покарання по першій статті – чотири роки, по другій – п’ять років позбавлення волі.

«Під час лікування в неї трапився «блок» і зараз вона не пам’ятає ті події. Їй також не рекомендовано говорити на тему побиття, оскільки це може спровокувати хибні спогади. Коли це все обговорювалося, вона чула про те, що не бачила на власні очі. По можливості вона не буде ходити на суди»,– говорить мати постраждалої Оксана Доломанчук.

Перше засідання по справі про побиття і мордування школярки закінчилося за кілька хвилин – до суду не з’явилася 17-річна обвинувачена. Замість неї прийшов її батько, який пояснив неявку Ірини своєю помилкою. Він не став спілкуватися із журналістами. Не стала робити заяв для преси і інша обвинувачена, яка прийшла разом із своєю матір’ю.

Суддя припустив, що засідання може бути закритим для журналістів, але представники постраждалої кажуть, що будуть боротися за публічність процесу. Наступне засідання заплановане на кінець листопаду.

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Бійка між дівчатами відбулася 26 липня 2018 року – дві обвинувачені та інші підлітки побили Соню, зняли побиття на відео і оприлюднили в соціальних мережах. По факту побиття була відкрита кримінальна справа, яку зараз передали до районного суду Одеси.