В Одесі диверсанти тяжко поранили керівника тероборони

В Одесі російські диверсанти 27 лютого поранили керівника регіонального управління сил територіальної оборони «Південь» Станіслава Ярмолу. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

Наразі Ярмола у тяжкому стані, перебуває в лікарні. На Одещині 26 лютого було локалізовано та частково затримано або ліквідовано принаймні три диверсійно-розвідувальні групи – одну біля пункту пропуску до невизнаної «ПМР», другу – біля міста Роздільна, третю в районі населеного пункту Коблево.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».