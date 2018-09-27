Усіх підозрюваних у замаху на Михайлика взяли під варту на 60 діб – суд

Київський районний суд Одеси 27 вересня ухвалив узяти під варту терміном на 60 діб усіх трьох підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика. Про це із зали суду повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Перше рішення було ухвалене щодо інваліда першої групи Торніке Герасіна.

Коли силовики стали виконувати рішення й виносити Герасіна із зали суду, одна з родичок підозрюваного намагалася блокувати їхні дії, вигукуючи «ви вбивці». Спецпризначенці відтіснили жінку зі свого шляху.

Згодом суд розглядав справу Манучара Варшанідзе, який має двох неповнолітніх дітей, і також вирішив відправити його під варту до 01:30 24 листопада 2018 року.

Третім підозрюваним є Лаша Герасін, його також відправили в СІЗО на 60 діб. «Проти Лаші Герасіна вже розглядається в Приморському суді справа за статтею 185 ч.3 – крадіжка у великих розмірах. Він перебував під заставою, але перетинав кордон – прокурор Павло Чикалов. Адвокат – його єдина провина в тому, що він на усіх купував сім-картки», – повідомив у мережі Twitter кореспондент Радіо Свобода.

Прокурор Одеської області Олег Жученко 25 вересня заявив, що три особи обґрунтовано підозрюються в замаху на активіста Олега Михайлика, ці особи затримані.

Щонайменше двоє з трьох підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика через своїх представників заявляють про непричетність до нападу. В одного з підозрюваних, якого звати Манучар Варшанідзе, вилучили зброю.

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Манучар Варшанідзе – це водій Торніке Герасіна, який є ще одним підозрюваним у справі. Разом із ними в машині увечері 22 вересня перебував ще один чоловік на ім’я Лаша, третій підозрюваний.

Брат Манучара Варшанідзе зазначив, що у вечір замаху на Михайлика, тобто 22 вересня, вони втрьох на одній машині були в тому ж районі, але не на тій вулиці, де стався напад. Раніше про це ж через свою дружину повідомив Торніке Герасін, який є інвалідом уже чотири роки внаслідок ДТП.

Напад на Олега Михайлика стався ввечері 22 вересня.

23 вересня в поліції Одещини повідомили, що відомості за фактом нападу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками замаху на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).