В ОК «Південь» уточнили дані про поранених в Одесі, серед них – троє дітей і вагітна жінка

У житловому районі Одесі внаслідок падіння уламків запущених Росією дронів число постраждалих зросло до 27, повідомили в оперативному командуванні «Південь». За повідомленням, серед постраждалих – троє дітей і вагітна жінка. Раніше повідомляли також про трьох загиблих.

«Протягом ночі до світанку на Одещині повітряна тривога лунала чотири рази, при чому тривалістю від 15 хвилин до 1,5 години. Першою хвилею ворог атакував вісьмома ударними дронами-камікадзе Shahed-131/136. Всі безпілотники були знищені», – йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні «Південь» уточнили, що людям, чиє житло пошкоджене, надали тимчасовий прихисток.

За повідомленням, щонайменше чотири житлових багатоповерхівки зазнали пошкоджень, на місці працює слідчо-оперативна група.

«Наступною хвилею атаки ворог спрямував крилаті ракети наземного базування в рекреаційну зону Одеської області. Дві ракети знищено, одна влучила саме в морське узбережжя, від чого запалала рослинність. Уламками збитих ракет і вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних обійсть, поранені троє місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

Вночі про вибухи під час повітряної тривоги в Одесі писали ЗМІ, а оперативне командування «Південь» повідомляло про атаку дронів.

5 червня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що протягом травня 2023 року Росія запустила понад 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed проти України. За даними британської розвідки, це – найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні.

Напередодні в Білому домі заявили, що мають дані про те, що Іран планує побудувати в Росії завод із виробництва дронів, який може запрацювати вже наступного року.