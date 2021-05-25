За передачу секретних даних про військові розробки судитимуть завербованого ФСБ українця – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно громадянина України за фактом вчинення державної зради.

«За даними слідства, мешканець Миколаєва отримав від представників спецслужби РФ приватне завдання зі збору інформації закритого характеру щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів. Завербований громадянин упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передачу таємних матеріалів з одним із керівників наукових інститутів м. Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України», – йдеться в повідомленні ОГП.

Повідомляється, що за грошову винагороду у 10 тисяч доларів США підозрюваний запропонував керівнику інституту надати таємну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів.

«Під час отримання імітованих секретних матеріалів та передачі авансу за них – 500 доларів, яка відбулася у лютому 2021 року на залізничному вокзалі м. Харкова, обвинуваченого було затримано», – долали у відомстві.

Напередодні контррозвідка СБУ на Харківщині заблокувала діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої незаконно постачали великі партії товарів військового призначення в Росію.