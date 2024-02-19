ОК «Захід»: вночі російські війська «невдало» намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Запоріжжі

Російська армія намагалася наступати на українські позицій вночі проти 19 лютого, повідомило оперативне командування «Захід» вранці в понеділок.

У командуванні заявили, що наступ російських військ був зірваний.

«Вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій. Всі дії ворога – невдалі. Техніка знищена», – йдеться в повідомленні.

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Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом попередньої доби російська армія 10 разів безуспішно намагалася атакувати українські позиції біля Роботиного, що на Запоріжжі.

Інститут дослідження війни в останньому звіті припустив, що російська армія навряд зможе швидко досягнути Оріхова на Запоріжжі через весняне бездоріжжя.