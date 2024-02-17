У Запоріжжі 4 тисячі абонентів залишилися без тепла після обстрілів – міськрада

У Запоріжжі 4 тисячі абонентів залишилися без теплопостачання після атаки сил РФ, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Він зазначив, що через удар по об’єкту інфраструктури стався перебій в роботі тепломережі. Без опалення залишилися 39 багатоповерхівок, а це близько 4 тисячі абонентів.

Фахівці концерну «Міські теплові мережі» вже працюють над відновленням теплопостачання, уточнив прессекретар міськради.

Раніше в Запорізькому районі під час повітряної тривоги 17 лютого пролунав вибух, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Раніше, на світанку 15 лютого російські війська вкотре завдали ракетних ударів по містах України. Про роботу ППО повідомляли в різних містах.

Про влучання повідомили у Львові, де поранені троє людей і є влучання в об’єкт інфраструктури, а також пошкоджені дві школи, дитсадок і 18 житлових будинків, і в Запоріжжі, де поранена одна людина і є влучання по обʼєкту інфраструктури. Про двох поранених повідомили на Хмельниччині.

У Києві лунали вибухи, влада заявила, що всі ракети були збиті, постраждалих чи руйнувань немає. У Київській області заявили про відсутність постраждалих, але очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд і автомобіля.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.