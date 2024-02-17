Під Запоріжжям пролунав вибух, є влучання по об’єкту інфраструктури – влада

У Запорізькому районі під час повітряної тривоги 17 лютого пролунав вибух, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі.

За його словами, вибух пролунав поблизу села Наталівка. Федоров закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

У столиці та північних, східних і центральних областях була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням.

Федоров згодом повідомив, що, за попередніми даними, є влучання по об’єкту інфраструктури на околиці Запоріжжя.

Раніше, на світанку 15 лютого російські війська вкотре завдали ракетних ударів по містах України. Про роботу ППО повідомляли в різних містах.

Про влучання повідомили у Львові, де поранені троє людей і є влучання в об’єкт інфраструктури, а також пошкоджені дві школи, дитсадок і 18 житлових будинків, і в Запоріжжі, де поранена одна людина і є влучання по обʼєкту інфраструктури. Про двох поранених повідомили на Хмельниччині.

У Києві лунали вибухи, влада заявила, що всі ракети були збиті, постраждалих чи руйнувань немає. У Київській області заявили про відсутність постраждалих, але очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд і автомобіля.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.