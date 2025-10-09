Чотирьох дітей евакуюють з околиць Краматорська через небезпечну ситуацію там – ОВА

Чотири дитини разом із сім’ями мають бути примусово евакуйовані із околиць Краматорська на Донеччині, повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

«Це рішення стосується сіл Василівська Пустош і Семенівка, а також колишньої Новоселівки, що зараз включена до складу Краматорська. У цій місцині ворог регулярно застосовує FPV-дрони, тож, щоб зберегти життя і здоров’я, треба звідти евакуюватися, а найважливіше – евакуювати дітей, які не здатні діяти самостійно. Таких дітей на цій території залишилося четверо – усіх їх разом із сім’ями маємо доставити до більш безпечних регіонів», – написав Філашкін у телеграмі.

На Донеччині місцева влада регулярно закликає жителів евакуюватися через загрозу російських обстрілів. У липні влада Донеччини почала примусову евакуацію з 10 кількох населених пунктів Добропільської та Криворізької громад, де перебували близько 928 дітей.

У серпні почали обов’язкову евакуацію родин з дітьми з міста Дружківка, а також із сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади.