У Криму побили дочку та дружину «в’язня Кремля» – Тягнибок

В анексованому Росією Криму побили дочку та дружину «в’язня Кремля» Олега Приходька, повідомив лідер всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок у фейсбук.

«Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега. Вимагаємо офіційної реакції української влади! Нагадаю, Олег Приходько – корінний кримчанин. До окупації Криму очолював Сакську міську організацію ВО «Свобода». Після вторгнення московитів не зміг залишити півострів через стан здоров’я рідних», – розповів Тягнибок.

Олега Приходька затримали в жовтні 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв». А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Російський прокурор попросив для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці, а також 200 тисяч рублів штрафу. Активіст усі звинувачення відкидає.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.

Наприкінці грудня Апеляційний військовий суд у російському місті Власиха залишив Приходька під арештом до 16 березня 2021 року.