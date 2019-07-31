Оліфер: гуманітарна підгрупа в Мінську «готує все необхідне для звільнення людей»  

Гуманітарна підгрупа в столиці Білорусі Мінську «готує все необхідне для звільнення людей», повідомила у Facebook Дарка Оліфер, речниця представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми.
«У гуманітарній підгрупі продовжують працювати над підтвердженням утримуваних осіб та готують все необхідне для подальшого звільнення людей», – написала Оліфер.
Вона додала, що активізована робота з пошуку зниклих безвісти.
«Найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі залишків загиблих», – розповіла Оліфер.
Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
- Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.
- 27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.
- 17 липня в столиці Білорусі Мінську Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі домовилася почати підготовку до обміну утримуваними особами: у гуманітарній підгрупі підтвердили місцеперебування 69 українців, яких Київ прагне звільнити з полону. Водночас у закладах української пенітенціарної служби перебуває 208 людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики.
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