Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Липень 2019, Київ 20:20
Новини | Політика

Оліфер: гуманітарна підгрупа в Мінську «готує все необхідне для звільнення людей»  

Зустріч полонених у Харкові, 27 грудня 2019 року

Дивитись коментарі

Гуманітарна підгрупа в столиці Білорусі Мінську «готує все необхідне для звільнення людей», повідомила у Facebook Дарка Оліфер, речниця представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучми.

«У гуманітарній підгрупі продовжують працювати над підтвердженням утримуваних осіб та готують все необхідне для подальшого звільнення людей», – написала Оліфер.

Вона додала, що активізована робота з пошуку зниклих безвісти.

«Найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі залишків загиблих», – розповіла Оліфер.

/**/ /**/ /**/ Посередник на переговорах у Мінську від ОБСЄ посол Мартін Сайдік (архівне фото)
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Зрушення на переговорах у Мінську: відразу по трьох напрямках

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

  • Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.
  • 27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.
  • 17 липня в столиці Білорусі Мінську Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі домовилася почати підготовку до обміну утримуваними особами: у гуманітарній підгрупі підтвердили місцеперебування 69 українців, яких Київ прагне звільнити з полону. Водночас у закладах української пенітенціарної служби перебуває 208 людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG