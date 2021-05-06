В ООН закликали Росію припинити нарощувати військову присутність в окупованому Криму

Низка країн після проведення Росією в ООН 5 травня під час неофіційного засідання зажадали від Кремля припинити нарощувати військову присутність в окупованому Криму.

Відповідну заяву Бельгії, Великої Британії, Естонії, Ірландії, Німеччини, Норвегії, США та Франції опублікувала українська місія при ООН.

«Ми закликаємо Росію негайно припинити всю свою агресивну і дестабілізуючу діяльність і здійснити деескалацію шляхом невідкладного припинення нарощування військ в тимчасово окупованому Криму та вздовж кордонів України і негайно припинити тимчасову окупацію території України», – мовиться у заяві.

У документі також закликали Росію «повернутися до дотримання взятих на себе зобов’язань з припинення вогню на Донбасі і забезпечити прозорість своєї військової діяльності відповідно до зобов’язань згідно Віденським документом ОБСЄ».

«Ми рішуче засуджуємо спробу анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Дії Росії викликають глобальне занепокоєння, порушують міжнародне право, зокрема статут ООН», –нагадали автори заяви.

Вони також підтвердили свою підтримку мирного вирішення конфлікту на Донбасі відповідно до Мінських домовленостей.

У заяві вказали на повне дотримання суверенітету і територіальної цілісності України.

Напередодні міністри закордонних справ «Групи семи» висловили глибоку стурбованість у зв’язку з «безвідповідальною і дестабілізуючою» поведінкою Росії і пообіцяли активізувати колективні зусилля з протидії загрозі з боку Кремля. Серед прикладів дестабілізуючого поведінки Росії названі нарощування російських збройних сил біля кордонів України і в окупованому Криму.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Міністерство оборони Росії 23 квітня заявило, що почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні Росії і в окупованому Криму, в пункти постійної дислокації.

У НАТО сказали, що заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло».