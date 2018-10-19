Штаб ООС: один військовий поранений, обстріли на Донбасі тривають

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про поранення одного українського військовослужбовця у зоні бойових дій на сході України з початку цієї доби, 19 жовтня.

Згідно з ранковим зведенням штабу, з початку доби підтримувані Росією бойовики вже тричі обстріляли позиції українських військових – в районі населених пунктів Авдіївка, Гнутове та Водяне.

Також, за даними штабу, минулої доби бойовики порушили режим припинення вогню 16 разів – в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Невельське, Новомихайлівка, Степне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. Зокрема, двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Станом на ранок 19 жовтня бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» про обстріли не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.