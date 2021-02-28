Упродовж дня бойовики тричі стріляли на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби три рази порушили режим припинення вогню.

«Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл в напрямку українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Верхньоторецька російсько-окупаційні війська здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

На ресурсах угруповання «ДНР» українських військових звинувачують у трьох обстрілах упродовж неділі захлплених бойовиками територій. На сайтах угруповання «ЛНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.