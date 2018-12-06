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06 Грудень 2018, Київ 21:47
Новини | Події

У штабі ООС розповіли про ситуацію в зоні бойових дій протягом дня

Штаб: противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами

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Упродовж поточної доби, 6 листопада, бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. А по опорних пунктах наших військ поблизу Лебединського російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – ідеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі, втрат серед українських військовослужбовців сьогодні немає.

​В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» зведених даних про обстріли своїх позицій минулої доби не наводять.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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