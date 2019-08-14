Бойовики 6 разів упродовж дня відкривали вогонь на Донбасі – ООС

Підтримувані Росією бойовики 6 разів з початку доби порушили перемир’я на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Даних про втрати українські військові не наводять.

«Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – розповіли в штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 14 серпня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.