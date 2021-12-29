Штаб ООС зафіксував три обстріли на Донбасі протягом дня

Російські гібридні війська тричі протягом дня 29 грудня порушували режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

При цьому внаслідок обстрілів, за даними командування, ніхто з українських військових не постраждав, вони відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» і «ЛНР», своєю чергою, звинувачують Збройні сили України в порушенні режиму припинення вогню. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.