У Запорізькій області внаслідок російського обстрілу є жертви – Старух

Унаслідок обстрілу міста Оріхів 1 січня є жертви, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«В Оріхів опівдні прилетіли «новорічні вітання» від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три – поранені», – написав чиновник у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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