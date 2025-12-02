Температура в Києві восени була майже на два градуси вище за норму – метеорологи

У Києві середньомісячна температура повітря цієї календарної осені становила 10,5 градуса за Цельсієм, що вище від кліматичної норми на 1,8 градуса, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними метеорологів, осінь 2025 року стала шостою в рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року.

Усі осінні місяці були теплішими за норму, найбільше позитивне відхилення мав листопад – 3,6 градуса.

Найхолоднішим днем осені було 20 листопада, коли температура опустилась до мінус 2,9 градуса, а найтеплішим – 1 вересня, коли температура повітря зросла до +31,1 градуса.

Опадів цієї осені випало 158 міліметрів, це 105% кліматичної норми.