ОВА: троє жителів Дніпропетровщини постраждали через російські атаки

Російські війська понад 40 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Зокрема, в Дніпровському районі постраждали інфраструктура та приватний будинок, в Самарі – адміністративна будівля.

«На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, автомобілі. Поранень дістали троє чоловіків 26, 63 та 69 років. Усі лікуватимуться амбулаторно», – заявив Ганжа.

Руйнування інфраструктури, автомобіля й будинків зафіксували також у Криворізькому районі. На Синельниківщині пошкоджений автомобіль.

Розширення евакуації

Раніше сьогодні очільник області повідомив про початок примусової евакуації родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району:

«Вони у Шахтарській, Дубовиківській та Богинівській громадах. Протягом місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих».

За даними Ганжі, всі родини з дітьми, вже виїхали з Новокиївки, Іллінки та Вищетарасівки в Нікопольському районі. Триває евакуація мешканців із однієї вулиці Марганця та майже 100 вулиць у Нікополі. Загалом із Синельниківського району виїхали понад 49,5 тисяч людей, із Нікопольщини – майже 750 жителів.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.