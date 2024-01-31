У Пакистані колишньому премʼєру оголосили другий за два дні вирок

Колишньому прем'єр-міністру Пакистану Імрану Хану оголосили другий за два дні вирок. Політик та його дружина Бушра Бібі отримали 14 років вʼязниці, повідомляють пакистанські і міжнародні ЗМІ.

Колишнього голову уряду звинуватили в тому, що він приховував подарунки, отримані під час перебування на посаді. Хану заборонили обіймати державні посади впродовж 10 років, також він і дружина мають виплатити штрафи на суму близько трьох мільйонів доларів.

У статусі премʼєр-міністра Хан отримав 108 подарунків від іноземних лідерів і політиків, 58 з яких він залишив собі, повідомляє видання.

У Пакистані урядовці мають передавати подарунки від державних діячів інших країн вартістю трохи більш як 100 доларів у спеціальне сховище – Тошахану. У випадку, якщо вони бажали їх зберегти, потрібно було заплатити 20% від їх вартості.

Днем раніше, 30 січня, спеціальний суд у Карачі засудив Імрана Хана та його радника, колишнього міністра закордонних справ Шаха Мехмуда Куреші, до 10 років увʼязнення за звинуваченням у розголошенні державної таємниці.

71-річний Хан уже перебуває за ґратами. У серпні 2023 року його засудили до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. Він заперечує звинувачення на свою адресу і називає переслідування політичним.

Імран Хан – колишній професійний гравець у крикет, найпопулярніший спорт у Пакистані. Він очолив уряд у 2018 році, перемігши на виборах після тривалого перебування в опозиції. 2022 року парламент на тлі загострення політичного протистояння оголосив йому вотум недовіри та відправив у відставку.

Після усунення з посади проти Хана було порушено понад 50 кримінальних справ, зокрема про тероризм. У травні 2023 року політика затримали за звинуваченням у корупції. Це спровокувало масові протести у країні. Суд заборонив Хану брати участь у виборах.

На 8 лютого у Пакистані призначені загальні вибори.