Православна церква України повідомила про відкриття тимчасового сайту

Новостворена канонічна автокефальна єдина помісна Православна церква України повідомила про відкриття власного тимчасового сайту в інтернеті – дотепер церква була представлена тільки в соцмережах.

Сайт працює за адресою http://pomisna.info. «Прохання зважати, що це тимчасова версія. За кілька місяців буде повноцінна. Матеріали додаватимуться поступово», – зауважили у ПЦУ.

Раніше 6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної завдяки подоланню «розколу» в українському православ’ї Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос (церковну грамоту) про формальне письмове визнання канонічної автокефалії ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Це відбулося в день, коли православні України, які досі користуються юліанським церковним календарем, святкують переддень Різдва Христового – Святвечір. Водночас для Вселенського патріархату і більшості помісних православних церков, які перейшли на новоюліанський календар, 6 січня – це свято Благовіщення, і такою «благою вісткою» для України нині став томос. Свято Благовіщення також відоме за його грецькою назвою Епіфанія, що збігається з чернечим іменем глави ПЦУ Епіфанія.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо нинішнє отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі. Створення незалежної від Росії і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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