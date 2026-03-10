Пентагон уперше назвав число поранених під час операції проти Ірану військових США

Близько 140 американських військовослужбовців зазнали поранень унаслідок атак з боку Ірану, повідомив Пентагон 10 березня.

«Більшість цих травм були незначними, і 108 військовослужбовців уже повернулися до служби», – заявив речник Пентагону Шон Парнелл, додавши, що «вісім військовослужбовців залишаються у списку тяжко поранених і отримують медичну допомогу найвищого рівня».

Раніше у військовому відомстві США вказували, що семеро американських військовослужбовців загинули внаслідок іранських атак на початку конфлікту – шестеро в Кувейті та один у Саудівській Аравії.

28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну повітряну кампанію проти Ірану, а Тегеран відповів хвилями ракетних обстрілів та ударів безпілотниками по країнах регіону, де розміщені американські війська або бази. Пошкоджень зазнають і цивільні об’єкти в країнах Близького Сходу.

Очільник Пентагону Піт Геґсет заявив раніше 10 березня, що удари США проти Ірану посилюються, натомість кількість безпілотників і ракет, запущених Іраном, різко скоротилася.