У січні потік населення до Криму і з нього збільшився на 17% – МінТОТ

У січні 2019 року пасажиропотік між Кримом і материковою частиною України знизився на третину порівняно з груднем 2018 року. Про це 5 лютого повідомили в прес-службі Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Згідно з повідомленням, протягом січня 2019 року адміністративний кордон Криму в обох напрямках перетнули 140 642 особи і 21 860 транспортних засобів. Порівняно з груднем 2018 року кількість перетинів адмінкордону населенням збільшилася на 17,4% і транспортних засобів на 2,8%.

У міністерстві уточнили, що найпопулярнішим пунктом пропуску в січні був «Каланчак», де в напрямку материкової України адмінкордон перетнули 36 389 осіб і 3632 одиниці транспортних засобів, в зворотному напрямку – 34922 людини і 3436 автомобілів.

На початку січня у Державній прикордонній службі України повідомили, що кількість людей, які перетнули адміністративний кордон з Кримом у святкові та вихідні дні, зменшилася на чверть у порівнянні з минулим роком.