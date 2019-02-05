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05 Лютий 2019, Київ 23:55
Новини | Події

У січні потік населення до Криму і з нього збільшився на 17% – МінТОТ

Найпопулярнішим пунктом пропуску в січні був «Каланчак»

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У січні 2019 року пасажиропотік між Кримом і материковою частиною України знизився на третину порівняно з груднем 2018 року. Про це 5 лютого повідомили в прес-службі Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Згідно з повідомленням, протягом січня 2019 року адміністративний кордон Криму в обох напрямках перетнули 140 642 особи і 21 860 транспортних засобів. Порівняно з груднем 2018 року кількість перетинів адмінкордону населенням збільшилася на 17,4% і транспортних засобів на 2,8%.

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У міністерстві уточнили, що найпопулярнішим пунктом пропуску в січні був «Каланчак», де в напрямку материкової України адмінкордон перетнули 36 389 осіб і 3632 одиниці транспортних засобів, в зворотному напрямку – 34922 людини і 3436 автомобілів.

На початку січня у Державній прикордонній службі України повідомили, що кількість людей, які перетнули адміністративний кордон з Кримом у святкові та вихідні дні, зменшилася на чверть у порівнянні з минулим роком.

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