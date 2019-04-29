Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Квітень 2019, Київ 15:39
Новини | Міжнародні

Росія: підлітка засудили до семи років тюрми через різанину в школі в Пермі

Автомобіль надзвичайних служб біля школи у Пермі після нападу, 15 січня 2018 року

Дивитись коментарі

Російського підлітка засудили до семи років тюрми після того, як його визнали винним у різанині в школі в Пермі.

Підсудний визнаний винним у замаху на вбивство. Суд також зобов'язав його примусово спостерігатися у психіатра. Раніше він був переведений в психіатричний стаціонар, а кримінальну справу стосовно нього виділили в окреме провадження. Юнак пройшов психіатричну експертизу, яка визнала його осудним.

За версією слідства, 15 січня 2018 року учень 10 класу і його неповнолітній знайомий – колишній учень цього навчального закладу – прийшли в школу, озброївшись ножами. Всього внаслідок нападу в школі постраждали 15 людей.

Іншого нападника засудили до дев’яти років та восьми місяців в’язниці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG