Reuters: підприємство «Газпрому» у Башкортостані призупинило роботу після атаки БпЛА

«Газпром нафтохім Салават», один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії, призупинив роботу після української атаки в ніч на 14 липня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

За словами співрозмовників агентства, зупинено роботу у тому числі установок первинної переробки нафти АВТ-6 (потужністю 17 140 тонн на добу) та АВТ-4 (11 430 тонн на добу), а також вторинних нафтопереробних блоків.

Ремонт може тривати кілька тижнів або навіть місяців, стверджують джерела.

Вранці 14 липня у Росії повідомили про пожежі внаслідок повітряної атаки у Краснодарському краї та Башкортостані. Зокрема, телеграм-канал ASTRА писав про те, що один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії ТОВ «Газпром нафтохім Салават» був атакований і горить у Башкортостані. Згідно з відкритими даними, це один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії, який входить до групи «Газпром».

Глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив атаку БпЛА на промзону Салавата і заявив, що постраждалих немає. За його словами, є низка осередків задимлення.

Місто Салават розташоване за понад 1500 км від кордону з Україною.

За підрахунками Bloomberg за станом на 13 липня, українські військові за останні три місяці атакували російські НПЗ близько 50 разів і уразили щонайменше 24 з 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімум більше, ніж за два десятиліття.

Генеральний штаб ЗСУ згодом підтвердив ураження нафтопереробного комплексу «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані – зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства, ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Генштаб ЗСУ пояснює, що підприємство є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, проєктна потужність переробки становить близько 10 млн тонн нафти на рік.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».