Руйнування ГЕС: на Херсонщині залишаються підтопленими 18 населених пунктів

Станом на 9 годину ранку суботи, 1 липня, на Херсонщині, після руйнування греблі Каховської гідроелектростанції, підтопленими залишаються 18 населених пунктів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники уточнили, що підтопленим залишається один населений пункт (один будинок) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на окупованій армією РФ території. Від початку робіт по лінії 101 та 112 надійшло 2 тисячі 381 звернення громадян.

«Проводяться роботи з відкачування води. Протягом минулої доби відкачано 12,4 тис. тонн води з 22 підвалів. З початку робіт відкачано понад 465 тис. 108 тонн води з 1 тисячі будинків та підвалів. Підвезено 43 тони води, з них питної 36 тони та 7 тонн технічної води. З початку робіт – 994 тони води, з них питної 683 тони та 311 тони технічної води»,– кажуть у ДСНС.

Також від початку робіт підвезено понад 80 тис. 920 кг продуктів харчування та речей першої необхідності, зазначили в ДСНС.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування греблі Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблі Каховської ГЕС.

ООН 18 червня повідомила, що Росія досі не надала їй доступ до окупованих районів Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС.

Каховське водосховище перетворилося на пустелю (фоторепортаж)

Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, написало 16 червня американське видання New York Times, прямо вказуючи на те, що це зробила Росія.